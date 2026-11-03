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Eicma, Zoppas (Ice): "Con questa manifestazione portiamo in Italia circa 12mila tra buyer e clienti"

Matteo Zoppas - (foto Adnkronos)
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03 novembre 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
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"Eicma per la maggior parte delle fiere italiane dà dei contributi importanti soprattutto per quanto riguarda l'incoming, ossia portiamo in Italia circa 12.000 clienti, operatori, buyer nel 2025, probabilmente molti di più in modo consistente nel 2026. Servono al Made in Italy per crescere". Lo ha detto il presidente di agenzia Ice, Matteo Zoppas, a margine dell'inaugurazione della fiera delle due ruote, a Milano.

"Qui a Eicma ci sono la qualità e le novità del Made in Italy - ha sottolineato -. È una filiera che viene promossa a livello internazionale e noi dobbiamo esserci come ente e sistema Paese. Noi diamo quella connessione che serve a creare relazioni per il Paese".

"Stiamo facendo un po' da motore per le relazioni che interessano anche le piccole e medie imprese e anche le grandi imprese che hanno bisogno di questo aiuto soprattutto in questo momento" ha poi concluso Zoppas.

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