circle x black
Cerca nel sito
 

El Niño e l'allarme Ocse: "Al 95% sarà molto intenso, impatto su raccolti e prezzi alimentari"

Per il segretario generale Mathias Cormann, "colpirà le famiglie più povere e i Paesi a basso reddito e il loro accesso al cibo"

El Niño e l'allarme Ocse:
23 settembre 2026 | 12.23
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

Esiste una probabilità del 95% che si verifichi un fenomeno di El Niño molto intenso entro la fine dell'anno, il che potrebbe danneggiare i raccolti". Lo ha detto Mathias Cormann, segretario generale dell'Ocse, durante la conferenza stampa di presentazione dell'Interim report dell'Economic Outlook.

Cormann e il capo economista Stefano Scarpetta hanno spiegato che i prezzi dei generi alimentari e agricoli erano già in aumento a causa del conflitto in Medio Oriente, ma la prospettiva di un intenso El Niño verso la fine dell'anno sta già iniziando a essere incorporata nelle aspettative, con un'accelerazione sulla curva dei future sui prezzi alimentari. Un'accelerazione, rispetto alle stime di giugno, legata anche al caldo estremo registrato in estate nell'emisfero settentrionale che ha già danneggiato alcuni raccolti di cereali.

"Se si passasse quindi da un El Niño intenso a uno molto intenso, ciò comprometterebbe ulteriormente i raccolti, in particolare nell'Africa meridionale, nel Sud-est asiatico e in America Centrale", hanno spiegato i vertici Ocse. Questo colpirà le famiglie più povere e i Paesi a basso reddito e il loro accesso al cibo, rendendo necessaria "un'ulteriore cooperazione internazionale", aumentando anche i prezzi energetici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
El Niño prezzi alimentari el nino 2026 el nino italia el nino quando arriva el nino effetti
Vedi anche
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video
Tumori, Calabrò (Regina Elena): "La parola è importante nella malattia, può rappresentare un farmaco" - Video
Antisemitismo, il figlio della senatrice Segre: "Ebrei milanesi in situazione simile a 1938" - Video
Battesimo InnoTrans per Strisciuglio, Ad Fs annuncia nuovo piano entro anno - Videonews dalla nostra inviata
Brano de 'La Sirenetta' per una piccola paziente oncologica in isolamento, l'esibizione dall'interfono è commovente
Mai più Crans Montana, la simulazione in discoteca dei liceali di Verona - Video
Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza