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Electrolux, Urso: "Nuovo piano entro ottobre, prossimo tavolo il 29 al Mimit"

Fonti: nel nuovo piano no licenziamenti ma 1250 uscite volontarie in 3 anni

(Electrolux) - (Ipa)
(Electrolux) - (Ipa)
05 ottobre 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dobbiamo lavorare insieme con tutti gli attori, per definire in pochi giorni il nuovo piano sostenibile e condivisibile. Dobbiamo farlo entro il mese di ottobre. Per questo programmiamo sin d’ora la data del 29 ottobre per un nuovo incontro così da consentire al management europeo dell’azienda di preservare gli stabilimenti e i lavoratori italiani dalla riorganizzazione globale del gruppo, che dovrebbe essere varata nella prima parte di novembre". È quanto avrebbe dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al tavolo Electrolux al Mimit.

Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio, con tutti gli strumenti, anche straordinari, che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio - avrebbe detto Urso - Dobbiamo salvaguardare tutti gli stabilimenti Electrolux in Italia, compreso quello di Cerreto d’Esi, tutelando i livelli occupazionali. Non ci devono essere licenziamenti né decisioni unilaterali”.

Cosa prevede il nuovo piano

Ritiro dei licenziamenti unilaterali e re-industrializzazione per Cerreto d’Esi. È quanto prevederebbe il nuovo piano presentato da Electrolux durante il tavolo al Mimit, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro. Il nuovo piano prevederebbe il ritiro dei licenziamenti unilaterali; un’incentivazione all’uscita volontaria che riguarderebbe fino a 600 impiegati e 650 operai in 3 anni; progetto di re-industrializzazione e riqualificazione del personale per Cerreto d'Esi, con il supporto delle Istituzioni e delle Parti Sociali mediante la creazione di un tavolo di lavoro; 90 milioni di euro di investimenti.

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