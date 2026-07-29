circle x black
Cerca nel sito
 

Endesa, +41% di utili nonostante i prezzi bassi dell’energia elettrica in Spagna

Iberia - sede Endesa Madrid - (Ufficio stampa)
Iberia - sede Endesa Madrid - (Ufficio stampa)
29 luglio 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nonostante il prezzo medio del mercato elettrico all’ingrosso in Spagna sia sceso dell’8% su base annua con un valore di appena 73 euro/MWh nel primo semestre, Endesa (gruppo Enel) ha riportato un utile netto in aumento del 41% e ha alzato le stime per il 2026.

L’Ebitda ha raggiunto circa 3,2 miliardi di euro (+20% rispetto al primo semestre del 2025) con un utile netto ordinario cresciuto a circa 1,5 miliardi di euro (+41% anno su anno).

La controllata spagnola del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha rivisto al rialzo il target di utile netto ordinario per il 2026, sulla scia degli ottimi risultati del primo semestre del 2026.

Aumentano i Capex dei primi 6 mesi del 14% a circa 1.100 milioni di euro, di cui più del 50% nelle reti (in crescita del 38% anno su anno).

Endesa mantiene una solida struttura finanziaria, con un rapporto Debito Netto/EBITDA pari a circa 1,6x, tra i più solidi del settore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
utili energia elettrica prezzi bassi Ebitda utile netto ordinario Capex
Vedi anche
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video
Ad Ostia inizia la demolizione dello Shilling, lo stabilimento dei vip - Video
'Un cuore bruciato', la mamma di Domenico: "Non accadano più queste cose, aiutiamo vittime di malasanità"
News to go
Natalità, oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali
Due mamme orse con i loro sei cuccioli, le straordinarie immagini sui Pirenei
Chiellini: "Dt Italia? Felice alla Juve, supporto a Carnevali" - Video
News to go
Nel mondo 287 milioni di persone convivono con un'epatite virale cronica
Lo psichiatra: "Intelligenza artificiale può dare dipendenza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza