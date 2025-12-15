Energia: Archetti (Fondazione Cogeme), 'banco del riuso attento alla povertà energetica'

"Il Banco dell'energia e questa attenzione alla povertà energetica rientra nei servizi del Banco del riuso che in questa maniera sarà nuovamente vicino ai cittadini. Il Banco del riuso tocca gli aspetti della povertà, ma è anche uno spazio di inclusione sociale e di dialogo". E' quanto affermato da Gabriele Archetti, presidente Fondazione Cogeme ets, in occasione della presentazione 'Energia in Franciacorta', organizzata da Banco dell'Energia presso la sede di Cogeme Spa a Rovato, in provincia di Brescia.