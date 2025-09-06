circle x black
Cerca nel sito
 

Energia, Bernabei (Enel): "Project financing o 'quarta via' per sbloccare 16 mld su idroelettrico"

Le parole del direttore di Green Power e Thermal Generation di Enel, ospite oggi al Forum di Cernobbio, presentando uno studio sull'energia idroelettrica, realizzato dal gruppo elettrico con Teha.

Energia, Bernabei (Enel):
06 settembre 2025 | 18.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Crediamo che il modello del partenariato Pubblico-Privato, ossia il project financing, rappresenti la soluzione più efficace per rilanciare gli investimenti sull’idroelettrico. In alternativa si potrebbe valutare una ‘quarta via’, ossia la riassegnazione delle concessioni agli attuali concessionari a fronte di un piano industriale e una complessiva armonizzazione ed equilibrio dell’attuale assetto dei canoni". Lo ha detto Salvatore Bernabei, direttore di Green Power e Thermal Generation di Enel, ospite oggi al Forum di Cernobbio, presentando uno studio sull'energia idroelettrica, realizzato dal gruppo elettrico con Teha.

"Queste soluzioni, secondo lo studio Teha, consentirebbero di incrementare gli attuali investimenti, fino a 16 miliardi aggiuntivi, creando nuovi posti di lavoro e incrementando la produzione idroelettrica fino al 10%. Al contrario, il rischio, in assenza di una decisione, è quello di ritardare il piano di investimenti fino a 6 anni, con conseguenti impatti negativi per tutto il sistema", ha detto ancora Bernabei.

"L’idroelettrico - ha sottolineato- è una tecnologia a prevalenza di costi fissi, che richiede elevate competenze tecniche, capitali ingenti sia in fase di investimento iniziale che di mantenimento, e presenta quindi lunghi tempi di ritorno dell’investimento. A questi costi si sommano poi i canoni, che negli ultimi anni sono aumentati fino a sei volte. La produzione idroelettrica è inoltre caratterizzata da una importante variabilità, con periodi di siccità sempre più frequenti che impattano fortemente sulla produzione". "Molto spesso si descrive l’Italia come un Paese chiuso alla concorrenza ma vorrei ricordare che il settore dell’energia è tutt’altro che chiuso e che vede la presenza di oltre 700 operatori sul mercato".

Bernabei ha poi aggiunto che "l’Italia è l’unico Paese ad aver introdotto a livello europeo un’apertura così ampia del mercato idroelettrico in chiave concorrenziale, in assenza di un framework normativo armonizzato e di una reale reciprocità tra gli Stati membri. Una scelta che rischia di far rimanere l’Italia preda di speculazione di e mettere in discussione la sicurezza energetica nazionale".

"La flessibilità e programmabilità dell’idro è fondamentale per la stabilità della rete elettrica che, non va dimenticato, è tra le più efficienti e con un costo per l’utente finale tra i più bassi d’Europa".Ha concluso

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
energia idroelettrica project financing quarta via
Vedi anche
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane
Forum Cernobbio, Mattarella apre seconda giornata: videonews dal nostro inviato
Petrucci: "Il basket prima sponsorizzazione di Armani, non lo dimenticheremo"
Armani, il presidente del Coni Buonfiglio: “Invidiati in tutto il mondo grazie a lui”
Armani, l'ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: "Era il 6 agosto, lui un amico vero" - Video
Papa Prevost, il fuori programma con i pesci a Castel Gandolfo: "Qualcuno ha fame?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza