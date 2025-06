Energia, Descalzi: "Fondamentale diversificare in tecnologie e geografie"

Nel settore energetico "l’elemento che ha caratterizzato questi ultimi 12 anni è la volatilità: le aziende devono essere pronte ad affrontarla, facendo leva su diversificazione, che per noi significa la capacità di dare ai nostri clienti un ventaglio di prodotti energetici decarbonizzati, e flessibilità, per dare continuità al business". Lo ha sottolineato Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni nel suo intervento al forum 'Energy Asia' in corso a Kuala Lumpur. Per "diversificare le tecnologie e le geografie" in Eni - ha ricordato - "abbiamo lavorato sulle tecnologie proprietarie, facendo leva sui nostri 7 centri di ricerca con oltre 1000 ricercatori. Applichiamo la nostra eccellenza operativa all’esplorazione, ma anche alla bioraffinazione, alla fusione su cui lavoriamo con il MIT, siamo partner di Commonwealth Fusion Systems".

In questo duplice lavoro - ovvero "soddisfare i bisogni di oggi e prepararsi a rispondere ai bisogni del futuro" - per Descalzi "non si può smettere di investire nelle fonti esistenti ma allo stesso tempo occorre investire nelle fonti del futuro. Per questo abbiamo sviluppato il modello dei satelliti, società indipendenti, focalizzate su uno specifico perimetro di business, che accedono in modo autonomo ai mercati di capitali".

"Abbiamo creato due società per la transizione, una per l’elettricità da rinnovabili e una per la mobilità sostenibile, Plenitude e Enilive. Sono nate pochi anni fa - ha ricordato l'ad di Eni - creando business completamente integrati da asset che prima rientravano nel perimetro di Eni e ora hanno visto l’ingresso di importanti investitori internazionali attraverso i quali è stato evidenziato un valore complessivo che supera i 22 miliardi. Le due società hanno raggiunto un ebitda di 1 miliardo ciascuna in 3 anni, e stanno crescendo in modo autonomo". "Questo è un modo di alimentare la transizione senza incentivi e senza sussidi. Perché la transizione - ha concluso Descalzi si può fare solo se si creano business in grado di generare valore autonomamente".