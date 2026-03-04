Energia, Ermeti (Ieg): "Energia garantisce sicurezza e indipendenza"

"In un momento di contingenza internazionale critica come questo, l'energia si conferma essere un ambito strategico di intervento per l'Europa, per garantire sicurezza, competitività e indipendenza. Investire nella transizione energetica oggi, con lo scopo di controllare il prezzo dell'energia, è ormai diventata una priorità assoluta". Lo ha detto Maurizio Renzo Ermeti, Presidente di Ieg - Italian Exhibition Group nel corso della prima giornata di 'Key - The energy transition expo', alla Fiera di Rimini.