Energia: Fratin (Mase), "Gpl risorsa strategica per transizione accessibile"

"La transizione energetica rappresenta una sfida cruciale per l'Europa e per il settore energetico, incluso Gpl e Gnl. Non bastano scelte ideologiche, come puntare solo sull'elettrico: servono soluzioni concrete, accessibili e sostenibili per cittadini e imprese. In questo scenario, il Gpl può svolgere un ruolo importante come carburante alternativo già disponibile ed economicamente vantaggioso". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un videomessaggio inviato all'Assemblea nazionale di Assogasliquidi-Federchimica, a Roma, 'Energia e ambiente nei nuovi scenari nazionali ed europei: il ruolo dei gas liquefatti tra sostenibilità, innovazione e servizio al consumatore".