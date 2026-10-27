Energia, Gerli (Unareti): "Cabina Comasina 15° punto di immissione per Milano"

"La cabina Comasina è il 15° punto di immissione per Milano, tenendo conto che fino a pochi anni fa erano undici. È quindi già la quarta cabina che mettiamo in servizio. In questo modo alleggeriamo e diminuiamo la quantità di energia che deve transitare sulla rete di distribuzione, la quale si scarica un po'. Soprattutto in caso di guasti o nei momenti estivi di congestione della rete, diventa più facile contro-alimentarla e gestire i flussi energetici da altri punti". Sono le parole di Francesco Gerli, Presidente e Amministratore Delegato di Unareti, in occasione dell'inaugurazione della nuova cabina elettrica primaria Comasina a Milano.