Energia: Gse al Key The Energy Transition Expo

Gse - Gestore servizi energetici, anche quest'anno ha partecipato al Key – The Energy Transition Expo, presso il Rimini Expo Centre. Oltre allo stand informativo sui servizi dedicati alle imprese e agli operatori di settore, Gse ha organizzato diversi i seminari, come quello dedicato agli "Strumenti per la transizione energetica e il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas naturale", durante il quale sono stati discussi i vantaggi a lungo termine dei Ppa (Power Purchase Agreements) per imprese, consumatori e rappresentanti del mondo delle rinnovabili.