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Energia: Iacono (Engie Italia), "Con le rinnovabili costi più bassi e prezzi stabili per le imprese"

11 giugno 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
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"Grazie a strumenti come i Ppa e a soluzioni on-site, siamo in grado di garantire alle aziende stabilità dei prezzi nel lungo periodo, con risparmi tra il 20% e il 25%". Lo sottolinea Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, parlando del nuovo impianto fotovoltaico realizzato per Heineken nel birrificio Ichnusa di Assemini. Secondo Iacono, il progetto dimostra come la transizione energetica possa aiutare le imprese a ridurre i costi, aumentare l'autonomia energetica e accelerare il percorso di decarbonizzazione.

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