Energia: Magis debutta alla quarta edizione di Key Expo con un rebranding innovativo

"Far partire il nuovo brand Magic in questo contesto per noi è molto significativo. Il Gruppo Magis suggella un percorso partito anni fa con l'unione delle due aziende di Verona e Vicenza, due aziende storiche del territorio e sancisce a tutti gli effetti la nascita di una nuova realtà, che vuole andare oltre i confini regionali. Il rebranding si accompagna ad una serie di iniziative di innovazione, servizi digitali, apertura store e spazi fisici sia sul territorio storico sia fuori regione, che ci vedrà impegnati da qui al 2030, secondo le linee del nostro piano industriale". Lo ha spiegato Fabio Candeloro, Consigliere Delegato Magis Energia, in occasione di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg - Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica. Dal primo marzo la multiutility Magis è pienamente operativa con il nuovo brand. Il debutto ufficiale al mercato è avvenuto, infatti, a KEY 2026, dove il Gruppo è presente per la prima volta, segnando l'ingresso in una nuova fase della propria storia industriale. Nato dall'evoluzione di AGSM AIM, Magis completa così un percorso di integrazione e consolidamento avviato negli anni scorsi. Non un semplice rebranding, ma il compimento di un processo industriale che rafforza il posizionamento del Gruppo come operatore pubblico di riferimento nel panorama energetico italiano. "Abbiamo recentemente approvato un piano industriale, che prevede oltre 1 miliardo di euro di investimenti. Gli obiettivi di tale piano sono: crescere nella produzione di rinnovabili attraverso l'acquisizione e la realizzazione di impianti nel settore fotovoltaico ed eolico e crescere nel settore vendita di energia, diventando un operatore sempre più a dimensione nazionale. Vogliamo superare 1 milione di clienti e per questo stiamo avviando una serie di trasformazioni, di cui il rebranding è solo la punta dell'iceberg", ha aggiunto Alessandro Russo, Amministratore Delegato di Gruppo Magis.