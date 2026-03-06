circle x black
Cerca nel sito
 

Energia: Magis debutta alla quarta edizione di Key Expo con un rebranding innovativo

06 marzo 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Far partire il nuovo brand Magic in questo contesto per noi è molto significativo. Il Gruppo Magis suggella un percorso partito anni fa con l'unione delle due aziende di Verona e Vicenza, due aziende storiche del territorio e sancisce a tutti gli effetti la nascita di una nuova realtà, che vuole andare oltre i confini regionali. Il rebranding si accompagna ad una serie di iniziative di innovazione, servizi digitali, apertura store e spazi fisici sia sul territorio storico sia fuori regione, che ci vedrà impegnati da qui al 2030, secondo le linee del nostro piano industriale". Lo ha spiegato Fabio Candeloro, Consigliere Delegato Magis Energia, in occasione di  KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg - Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica. Dal primo marzo la multiutility Magis è pienamente operativa con il nuovo brand. Il debutto ufficiale al mercato è avvenuto, infatti, a KEY 2026, dove il Gruppo è presente per la prima volta, segnando l'ingresso in una nuova fase della propria storia industriale. Nato dall'evoluzione di AGSM AIM, Magis completa così un percorso di integrazione e consolidamento avviato negli anni scorsi. Non un semplice rebranding, ma il compimento di un processo industriale che rafforza il posizionamento del Gruppo come operatore pubblico di riferimento nel panorama energetico italiano. "Abbiamo recentemente approvato un piano industriale, che prevede oltre 1 miliardo di euro di investimenti. Gli obiettivi di tale piano sono: crescere nella produzione di rinnovabili attraverso l'acquisizione e la realizzazione di impianti nel settore fotovoltaico ed eolico e crescere nel settore vendita di energia, diventando un operatore sempre più a dimensione nazionale. Vogliamo superare 1 milione di clienti e per questo stiamo avviando una serie di trasformazioni, di cui il rebranding è solo la punta dell'iceberg", ha aggiunto Alessandro Russo, Amministratore Delegato di Gruppo Magis.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza