Energia, Mauri (Sorgenia): "Con nostri Ppa garantiamo prezzo più basso"

"Siamo qui alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo per proporre le nostre soluzioni: tra queste ci sono i cosiddetti PPA - Power Purchase Agreement, formule che consentono all'azienda, senza fare un investimento, di realizzare un impianto fotovoltaico rispetto al quale investiremo noi e di poter utilizzare l'energia prodotta con l'impianto per molti anni a prezzi prestabiliti. Si tratta, pertanto, di un modo molto concreto e diretto per stabilizzare il prezzo e averne, così, uno significativamente più basso di quello che ad oggi acquistano dalla rete elettrica". A dirlo Mauro Mauri, Sales & GreenTech Director Sorgenia Spa, al Key - The Energy Transition Expo 2026. Sorgenia, uno dei principali operatori energetici italiani si pone come piattaforma integrata per rispondere in modo efficace alle sfide di un mercato in evoluzione: produce energia elettrica da fonti rinnovabili e da impianti a gas ad alta efficienza e compatibilità ambientale. Rifornisce di luce, gas, fibra e servizi di efficienza energetica a 1 milione di clienti in tutta Italia e sostiene la transizione energetica dell'Italia con soluzioni flessibili per l'ambiente e le persone.