Energia: Mazzoncini (A2a), 'Life Ventures modello circolare per un'innovazione sostenibile'

"A2a Life Ventures rappresenta il punto d'arrivo di un percorso iniziato cinque anni fa, in cui A2a si è molto concentrata sull'innovazione, diventando il più grande Corporate venture capital italiano nel mondo del climate tech ed ha creato un rapporto con il mondo delle start-up e della ricerca molto proficuo. Tutto questo allo scopo di riempire la 'cassetta degli attrezzi' che ci serve per arrivare al 2050 più circolari, sostenibili e decarbonizzati. Dentro questa cassetta non abbiamo ancora tutti gli strumenti che ci servono, da qui la collaborazione con il mondo dell'innovazione e della ricerca". Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di A2a, alla presentazione di A2a Life Ventures, la società di corporate venture building del Gruppo A2a nata per individuare, sviluppare e portare sul mercato idee innovative nei settori della transizione energetica e dell'economia circolare.