Energia: Monti (Edison), 'valutare il nucleare senza approccio ideologico'

"Servono interventi più strutturali e nuove tecnologie. Si parla del ritorno del nucleare e credo che per decarbonizzare, oltre all'utilizzo del gas nel ciclo combinato, oggi abbiamo la tecnologia nucleare che è molto sicura, non è quella di 40 anni fa. Il tema degli Smr (Small nuclear reactor) è interessante, in Italia andrebbe ricostruito un quadro regolatorio che permetta di valutare serenamente senza approccio ideologico questa opportunità". Così Nicola Monti, vicepresidente Fondazione Banco dell'Energia e amministratore delegato Edison, durante l'8ª Plenaria della Fondazione Banco dell'energia.