Energia: Pedrotti (Banco dell'energia), 'nostro obiettivo è sostenere famiglie vulnerabili'

15 dicembre 2025 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Fondazione Banco dell'energia ha l'obiettivo di sostenere progetti di contrasto alla povertà energetica. Per povertà energetica intendiamo la difficoltà delle famiglie ad accedere ai servizi energetici primari. 'Energie in periferia', in tal senso, è un modello che stiamo portando avanti in diversi territori italiani ed è il primo modello che Banco dell'Energia ha promosso per il tramite di associazioni del terzo settore sui territori. Qui in Franciacorta il progetto si amplia perché abbiamo undici comuni coinvolti e l'obiettivo è quello di sostenere le famiglie vulnerabili". Sono le parole di Silvia Pedrotti, Responsabile Fondazione Banco dell'energia, alla presentazione 'Energia in Franciacorta', organizzata da Banco dell'Energia presso la sede di Cogeme Spa a Rovato, in provincia di Brescia.

