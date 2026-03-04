circle x black
Energia, Pichetto Fratin: "Filiera punto di riferimento del settore a livello europeo"

"Sono molto contento di unirmi alla soddisfazione degli organizzatori per il successo enorme che sta avendo questa 4^ edizione della manifestazione firmata Ieg (Italian Exhibition Group), un successo che sottolinea l'evoluzione dalla 1^ edizione, con una visione molto positiva e una presenza altissima di settore produttivo, ricerca e tecnologia; la partenza, invece, era molto più marcata sul lato commerciale e fieristico. Questo è veramente un passaggio in avanti che fa di questa manifestazione la più importante del settore a livello europeo". A dirlo Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo alla prima giornata di 'Key - The energy transition expo',  la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini.

