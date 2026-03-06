circle x black
Cerca nel sito
 

Energia, Rete Terna è leva per competitività Paese

06 marzo 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Nel 2025, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, con solare ed eolico che trainano l'evoluzione del mix energetico, con benefici tangibili per la competitività del nostro Paese. Questo, grazie anche al ruolo chiave della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna nella riduzione del costo dell'energia e per la sicurezza energetica, come emerge dallo Studio "Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come leva per la competitività dell'Italia", promosso da TEHA Group in collaborazione con Terna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza