Energia, Rete Terna è leva per competitività Paese

Nel 2025, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, con solare ed eolico che trainano l'evoluzione del mix energetico, con benefici tangibili per la competitività del nostro Paese. Questo, grazie anche al ruolo chiave della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna nella riduzione del costo dell'energia e per la sicurezza energetica, come emerge dallo Studio "Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come leva per la competitività dell'Italia", promosso da TEHA Group in collaborazione con Terna.