Energia: Russo (Agsm Aim), 'generare maggior valore possibile per il territorio del Nord Est'

"La crescita del 9% annuo ci porterà a raggiungere 250 milioni di euro di Ebitda alla fine del piano. Riteniamo che oggi ci siano le condizioni per investire e che intorno al nostro Gruppo ci sia grande credibilità. Vogliamo cogliere al meglio questa opportunità per generare il maggior valore possibile per il territorio del Nord Est in cui operiamo, per i soci e per i nostri azionisti". Lo ha detto il consigliere delegato di Agsm Aim, Alessandro Russo, in occasione della presentazione del nuovo Piano Industriale 2025-30 del Gruppo, organizzata a Verona.