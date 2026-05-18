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Engineering, Cristiano Zanetti nominato executive vice president software products

Entra a far parte del Gruppo con la responsabilità di guidare la nuova Business Unit Software Products

Cristiano Zanetti - (foto Ufficio stampa)
Cristiano Zanetti - (foto Ufficio stampa)
18 maggio 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Engineering, tra i leader della digital transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, annuncia l'ingresso nel Gruppo di Cristiano Zanetti nel ruolo di executive vice president software products. A diretto riporto del ceo Aldo Bisio, Zanetti entra a far parte del Gruppo con la responsabilità di guidare la nuova Business Unit Software Products, costituita per definire e guidare la strategia di prodotto di Engineering e valorizzare la performance di tutte le soluzioni proprietarie, assicurandone coerenza strategica, innovazione continua e crescita commerciale in cooperazione con i mercati di riferimento.

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A Zanetti riporteranno le seguenti business unit di prodotto: Neta – Piattaforma data-driven e AI-enabled per il settore Energy & Utilities; Grace – Piattaforma per il settore bancario a supporto della Governance, Risk, Regulatory e Compliance; Universo e Isypol – Piattaforme per il settore assicurativo che abilitano la gestione del business vita e danni; XLayers – Piattaforma per la gestione del processo riassicurativo; MarketSuite – Piattaforma per il mercato Retail.

Con oltre venticinque anni di esperienza manageriale nei settori del software, della tecnologia e dei servizi professionali, maturata in contesti complessi e ad alta crescita, Zanetti garantirà il suo contributo nel percorso di rafforzamento e valorizzazione del portafoglio di piattaforme proprietarie di Engineering. Zanetti ha sviluppato gran parte della sua carriera in TeamSystem, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Più recentemente ha svolto il ruolo di general manager, market specific solutions, guidando una business unit con responsabilità diretta su sviluppo prodotto, r&d, go-to-market, delivery e customer support, operando a diretto riporto del ceo. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di executive director, vertical business, assumendo la responsabilità dell'integrazione post-acquisizione di diverse realtà e della governance di unità di business verticali.

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digital transformation software products business unit strategia di prodotto
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