Eni, Petracchini 'passaggio torcia olimpica a Palazzo Mattei è emozione indescrivibile'

"Il passaggio della Fiamma Olimpica nello storico sito Eni è stata un'emozione bellissima, anche a livello personale, perché ha unito la sensazione stupenda di portare una torcia olimpica in un luogo iconico come Palazzo Mattei. E' una emozione che ci porteremo dietro per tutta la vita" sono le parole di Marco Petracchini, Presidente di Enilive, dopo il passaggio della Fiamma Olimpica nella storica sede di Roma. Il Viaggio della Fiamma, partito il 6 dicembre dalla capitale, è un'occasione importante per creare momenti di condivisione tra le comunità e i territori nei quali Eni è presente e che raccontano la storia, i successi e l'impegno di Eni e delle sue società controllate in Italia.