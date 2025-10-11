circle x black
Eutalia, nuovo Cda per guidare la trasformazione in Società per Azioni

Alla guida del nuovo corso è stato nominato il consiglio di amministrazione con Luigi Barone, presidente, e i consiglieri Ermenegilda Siniscalchi e Marco Bellezza, quest’ultimo designato quale futuro Ad, la nomina prevista nel primo Cda

11 ottobre 2025 | 14.57
Redazione Adnkronos
Si apre una nuova fase per Eutalia, società del ministero dell’Economia e delle Finanze, attualmente impegnata nella trasformazione in Società per Azioni, ai sensi del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25. Alla guida del nuovo corso è stato nominato il consiglio di amministrazione, composto da Luigi Barone, presidente, e dai consiglieri Ermenegilda Siniscalchi e Marco Bellezza, quest’ultimo designato quale futuro amministratore delegato, con nomina prevista nel primo Cda della nuova Eutalia Spa.

A seguito della delibera assembleare del 10 ottobre 2025, la nuova direzione di Eutalia Spa avrà il compito di rafforzare il ruolo della società nel supporto alla partecipazione italiana ai programmi europei a gestione diretta e nella promozione di nuovi investimenti, anche in ambito innovativo. Il nuovo assetto vede protagonisti: Luigi Barone, già presidente di enti pubblici e amministratore di società con consolidata esperienza istituzionale; Marco Bellezza, manager pubblico, già ad di Infratel Italia; Ermenegilda Siniscalchi, attuale capo di gabinetto del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr.

La nuova governance guiderà Eutalia in un percorso di crescita orientato alla continuità operativa, nel rispetto degli indirizzi strategici del Mef, promuovendo una gestione trasparente, efficiente e orientata alla creazione di valore per lo sviluppo del Paese. Con queste nomine, il ministero dell’Economia e delle Finanze ribadisce la volontà di assicurare una governance solida ed efficace, capace di coniugare gli obiettivi di crescita con la tutela dell’interesse pubblico.

