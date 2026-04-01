Evoluzione del risparmio: CDP presenta il libro al Collegio Carlo Alberto di Torino

Il ruolo svolto dal risparmio per lo sviluppo del Paese negli ultimi decenni e le sue prospettive di fronte alle trasformazioni economiche e sociali in atto sono stati i temi al centro dell'evento promosso da Cassa Depositi e Prestiti insieme alla Fondazione Collegio Carlo Alberto e che ha visto la partecipazione di studenti e ricercatori universitari. Alla giornata di confronto hanno partecipato il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, e il Presidente di Fondazione Collegio Carlo Alberto, Giorgio Barba Navaretti.