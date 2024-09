Facile.it vince il premio Best HR Team Made in Italy

Facile.it ha vinto il Best HR Team Made in Italy, premio assegnato da Community HRC, network italiano di hr director e hr manager. Il riconoscimento è un tributo al lavoro svolto dal team People and Culture di Facile.it, che secondo la giuria ha saputo "affrontare concretamente un argomento mai come oggi sentito, quello del bilanciamento tra vita privata e professionale. L'attenzione posta da Facile.it al tema della settimana corta, del lavoro da remoto, della flessibilità, del sabato di riposo - si legge nella motivazione - indirizza l'azienda nella giusta direzione, direzione che non tutte le aziende italiane hanno ancora deciso di seguire pienamente".

Il premio si aggiunge alla certificazione Best HR Team 2024 che Facile.it ha ricevuto da Community HRC e che posiziona l’azienda tra le migliori realtà italiane e internazionali dal punto di vista delle politiche rivolte ai dipendenti.

"Ricevere questo doppio riconoscimento - commenta Alessandro Tallia, chief of human resources, legal and general services di Facile.it - è per noi motivo di grande orgoglio. Un traguardo raggiunto sia grazie al lavoro di tutto il team People and Culture di Facile.it, che si è adoperato per individuare gli strumenti più adatti per bilanciare al meglio vita lavorativa e privata dei dipendenti, sia grazie al sostegno da parte di tutto il management aziendale, che sin da subito ha condiviso questo approccio. In Facile.it siamo fortemente convinti che le persone siano il segreto del nostro successo e pertanto rappresentano il primo asset da valorizzare".

Le iniziative messe a punto dal team People and Culture di Facile.it sono numerose e tutte pensate per aiutare i dipendenti dell’azienda a trovare un equilibro tra vita professionale e privata: paternità prolungata fino a 30 giorni, congedo parentale per entrambi i genitori delle coppie omogenitoriali, bonus economico per le neomamme, smart working fino al 100%, settimana corta e ferie incrementate sono solo alcune delle azioni che l’azienda, sotto il cappello del progetto (R)evolution, ha lanciato nel 2023 e che ancora oggi, come certificato del premio assegnato da Community HRC, rappresentano in Italia una delle esperienze più avanzate ed evolute in ambito di welfare aziendale.

L’impegno di Facile.it verso i propri dipendenti è a 360 gradi e tocca anche altri ambiti come il benessere psicofisico delle persone, la formazione e la diversity, equity and inclusion. L’azienda, solo per citare alcuni esempi, ha attivato un progetto di sostegno psicologico finanziato per chi ne ha fa richiesta, ha attivato una piattaforma dedicata alla formazione con percorsi pensati per potenziare soft e hard skills dei propri collaboratori e, in ambito diversity, equity and inclusion, ha implementato un ricco programma con incontri, iniziative ed eventi interni pensati per valorizzare le unicità e specificità di ciascun individuo.

Un impegno concreto verso i dipendenti quindi testimoniato dai numerosi riconoscimenti che l’azienda ha ricevuto nel corso degli anni come, ad esempio, la certificazione Great Place to Work, quella sulla parità di genere da parte dell’organismo Dnv Business Assurance Italy srl e, ultimo in ordine cronologico, il premio Best hr team Made in Italy.