Presto potrebbe aprire un nuovo punto Inps a Bruxelles, dove vivono molti espatriati italiani che talora incontrano delle difficoltà al momento del pensionamento, per via del peculiare regime belga, per certi aspetti più favorevole di quello italiano. Lo annuncia a Bruxelles il presidente dell’Inps Gabriele Fava, a margine della presentazione del rapporto annuale dell’ente.