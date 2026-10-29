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Federlegnoarredo: "Bene conferma bonus mobili, edilizi e sostegno digitalizzazione imprese"

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29 ottobre 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
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“Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Governo di confermare il bonus mobili anche per il 2027 e di mantenere i bonus edilizi allo stato attuale, sperando trovi il via libera europeo anche l’Ecobonus al 65%”.

Lo dichiara Elia Vismara, presidente di FederlegnoArredo aggiungendo che "si tratta di misure che in questi anni hanno contribuito a sostenere la domanda interna e a favorire l’andamento dell’intera filiera, che oggi deve fare i conti con un contesto internazionale complesso, sia nei mercati consolidati, sia in quelli emergenti”.

“Strategica inoltre, in attesa di verificarne i dettagli nel testo definitivo, l’estensione dell’Energy Release anche alle Piccole e medie imprese non energivore: strumento che - prosegue Vismara - fornisce alle aziende energia elettrica a prezzi calmierati e bloccati in cambio di investimenti in impianti rinnovabili, consentendo così alle aziende che operano nella filiera di ridurre il costo delle bollette e proteggersi dalle fluttuazioni del mercato”.

“Per le nostre aziende - conclude il presidente di FederlegnoArredo - sarà utile poter contare anche sul nuovo Credito d'imposta per i software aziendali, indispensabile per incentivare la digitalizzazione, la modellazione 3D e i software di gestione della produzione. Come FederlegnoArredo, continueremo a lavorare nell’interesse delle aziende che rappresentiamo affinché misure di questo tipo diventino strutturali: da un lato, aiutano consumatori e famiglie, dall’altro, sostengono le imprese. Coniugare queste esigenze risulta fondamentale”.

 

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