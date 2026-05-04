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FenealUil, Franzolini: "A congresso dal 13 al 15 maggio, insieme per costruire"

FenealUil, Franzolini:
04 maggio 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi terremo il nostro congresso nazionale a Taranto, in provincia di Taranto, a Castellaneta Marina, il 13, il 14 e il 15 di maggio. È un congresso importante perché vede una federazione in grande salute, in crescita continua di iscritti. Continuiamo a crescere sia in termini percentuali rispetto alle altre sigle sindacali, sia in termini assoluti e ne siamo ovviamente molto fieri e felici. Portiamo con questa crescita di iscritti così poderosa anche un onere di proposta politica a cui noi non ci sottraiamo". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, annuncia il congresso della categoria dei lavoratori delle costruzioni del sindacato di via Lucullo.

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"Noi vogliamo lanciare -spiega Franzolini- alcune parole d'ordine all'interno del nostro congresso. Lo slogan stesso del congresso che è 'Insieme per costruire...', con tre puntini di sospensione in cui ognuno di noi può riempire nell'ambito congressuale la propria proposta, la propria visione, credo che dica già molto. Un congresso aperto al contributo dei delegati, dei congressisti e dei nostri ospiti".

"Noi contiamo di uscire rafforzati da questa stagione congressuale per poi avviarsi verso il congresso della Uil che si terrà a luglio in Veneto. E credo che sarà una bella stagione congressuale completata in un periodo abbastanza ridotto temporalmente, e contemporaneamente con un dibattito molto proficuo nei livelli regionali e territoriali della nostra organizzazione", conclude.

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congresso nazionale sindacato lavoratori delle costruzioni
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