Ferrero, Soldi: "Da sempre collaborazione con enti benefici"

"La collaborazione con Save the Children non è una novità"

Ferrero, Soldi:
11 settembre 2025 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho visto per la prima volta lo stabilimento di Balvano per la prima volta 18 anni fa. Negli ultimi sei anni è cambiato completamente nel senso che la Ferrero ha investito quasi 200 milioni di euro per renderlo più ergonomico, più sicuro, più attrezzato, più moderno, ma soprattutto per mettere due linee produttive, che sono la linea della Nutella Biscuits e dei Kinderini, linee unicamente presenti nello stabilimento di Balvano: non sono presenti in nessun altro stabilimento Ferrero e questo dà un'idea di quanto sia centrale e importante lo stabilimento per Ferrero”. Lo ha detto Marco Soldi, direttore dello stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) a margine della visita dei ragazzi e della ragazze del Punto luce di Save the children di Potenza. Soldi ha spiegato che le due linee di biscotti hanno “consentito a Ferrero di entrare in una nuova categoria e di espanderci in tutto il mondo”.

“Nutella Biscuits è un prodotto che realizziamo qui full capacity, cioè la linea lavora sette giorni su sette, lo esportiamo in tutto il mondo e lo stesso discorso vale per i Kinderini, un prodotto che sta crescendo e presto arriveremo a full capacity anche per questo prodotto”, ha sottolineato Soldi evidenziando che “la collaborazione con Save the Children non è una novità”. “Ferrero da anni collabora con Enti che fanno beneficenza - ha raccontato - io ho lavorato in India e in India c'era un'attività molto simile tant'è vero che la società indiana si chiamava Impresa sociali Ferrero”.

