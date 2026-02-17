Fibra ottica, acceleratore della crescita del Paese

La fibra ottica si conferma una leva strategica per lo sviluppo economico e ambientale dell'Italia. È quanto emerge dalla giornata dedicata alla trasformazione digitale e alle infrastrutture di connettività dal titolo: "Fiber Switch On: l'accesso al futuro è adesso" presso l'Università Luiss Guido Carli a Roma. Secondo Deloitte Economics, nelle aree bianche raggiunte dal Piano BUL - finanziato con fondi pubblici e realizzato dalla società Open Fiber - ogni euro investito ha generato 4,4 euro di Pil.