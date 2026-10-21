Fiere, Bozzetti: "Ces Unveiled Milan luogo d'innovazione e tecnologia"

''Ces Unveiled Milan sottolinea la vocazione di Milano come luogo di eccellenza per l’innovazione e la tecnologia. Per la prima volta il nostro Paese entra ufficialmente nel percorso internazionale che conduce al Ces di Las Vegas, costruendo un collegamento diretto con uno dei principali ecosistemi mondiali dell’innovazione. Auspichiamo che questo sia l’inizio di un percorso destinato a consolidarsi negli anni e che Ces Unveiled diventi un appuntamento sempre più radicato e aperto alla città, anche nella prospettiva di una nuova grande fiera B2B e B2C dedicata alla tecnologia. Milano, la Lombardia e l’Italia si dimostrano punto di riferimento non soltanto per la moda, il design o il food, ma anche per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative. Desidero ringraziare Agenzia Ice e il presidente Matteo Zoppas, il cui contributo è stato fondamentale per rendere possibile questo risultato'', dichiara Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

''Milano si conferma città capace di ospitare grandi eventi internazionali, trasformandoli in occasioni di crescita per l’intera comunità - prosegue Bozzetti -. Manifestazioni come questa rappresentano una straordinaria opportunità sia per le imprese italiane attive nel settore tecnologico, che possono confrontarsi con investitori e mercati internazionali, sia per gli operatori esteri interessati a conoscere da vicino il talento, le competenze e le startup che il nostro Paese esprime. Fondazione Fiera Milano continuerà a sostenere Ces Unveiled perché crediamo in una città capace di trasformare l’innovazione in opportunità, anche per i giovani, offrendo loro la possibilità di scoprire nuove prospettive, trovare nuovi stimoli e vedere da vicino il futuro che prende forma''.