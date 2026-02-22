circle x black
Fiere, Bozzetti (Fiera Milano): "Micam e Mipel due eccellenze che vanno oltre il singolo settore"

Fiere, Bozzetti (Fiera Milano):
22 febbraio 2026
Redazione Adnkronos
"Con Micam e Mipel celebriamo due eccellenze che vanno oltre il singolo settore: esprimono la qualità, lo stile e il talento del Made in Italy. Qui, insieme alle altre manifestazioni inaugurate in questi giorni — "TheOne Milano", "Sì SposaItalia Collezioni" e "Fashion&Jewels" — si incontrano filiere produttive e artigianali che, dialogando tra loro, generano valore per il Paese e rafforzano la nostra presenza sui mercati internazionali". Lo afferma il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, che ha partecipato all'inaugurazione di Micam e a Mipel.

"In un contesto globale in cui alcuni Paesi competono sul prezzo, l’Italia non deve omologare il prodotto ma continuare a competere sulla qualità, sull’innovazione, sulla formazione e sul talento, ambiti nei quali siamo riconosciuti leader nel mondo. Il sistema fieristico - ha ricordato - è un’infrastruttura strategica e uno strumento di politica industriale e diplomazia economica: crea relazioni, rafforza l’export e consolida la reputazione internazionale dell’Italia".

Questa - ha sottolineato Bozzetti - "è la stessa capacità di fare sistema che abbiamo visto con le Olimpiadi: un successo globale che ha proiettato nel mondo il know-how milanese e italiano e che lascia una legacy concreta, dalla riconversione dei padiglioni 13 e 15 al nuovo impianto per il ghiaccio operativo da ottobre, fino alla nuova casa del ghiaccio su cui sono in corso gli studi di fattibilità e che regalerà al territorio uno spazio stabile dedicato agli sport invernali e ai giovani. Le grandi manifestazioni non sono eventi isolati, ma investimenti strutturali sul futuro industriale e territoriale del Paese"

