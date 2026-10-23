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Fiere: Catiello (A.I.T.E), 'senza il trasporto l'Italia si ferma. 430 mln del governo? Un palliativo'

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23 ottobre 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
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"Per quanto concerne, attualmente, gli scioperi in atto a causa del gasolio, sicuramente non si può viaggiare con i prezzi attuali, con la presenza di una concorrenza sleale dei paesi dell'Est e non solo. La conseguenza è che noi italiani ci troviamo svantaggiati, i trasportatori sono arrivati all'esasperazione e molte aziende hanno quasi intenzione di chiudere, perché non si può continuare ad andare avanti in questo modo. Non si capisce ancora oggi che senza il trasporto l'Italia si ferma, pertanto, è assolutamente necessario prendere provvedimenti e cambiare totalmente le leggi e le condizioni di far viaggiare questi mezzi. I 430 milioni di euro promessi dal governo, inoltre, sono un palliativo, in quanto non risolvono il problema dei trasportatori". Sono le parole di Antonio Catiello, Presidente A.I.T.E. - Associazione Italiana Trasporti Eccezionali, oggi a Piacenza, in occasione della giornata inaugurale della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la fiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale, e della prima edizione di Agv Expo, la prima mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In svolgimento fino al 24 ottobre, le due kermesse sono ideate e organizzate negli spazi di Piacenza Expo da Mediapoint & Exhibitions.

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