Fiere, Cicerone (Aeronautica): "Italia pensi a supply chain complementare tra difesa e mondo civile"

A LetExpo il generale dell’Aeronautica Militare richiama la necessità di resilienza logistica e collaborazione con industria e operatori privati.

Fiere, Cicerone (Aeronautica):
11 marzo 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Gli scenari internazionali dimostrano che le supply chain devono essere resilienti. Dobbiamo guardare al sistema paese nella sua complessità, perché una nazione come l’Italia, piattaforma logistica naturale, non può che pensare ad una supply chain complementare tra il mondo della difesa e il mondo civile”. Lo ha dichiarato il Generale dell’Aeronautica Militare, Massimo Cicerone, capo del servizio dei supporti del Comando logistico, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo, manifestazione nazionale e internazionale di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese in corso a Verona, con particolare attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Cicerone ha inoltre richiamato l’esperienza delle recenti emergenze, come durante la pandemia di Covid-19, quando i mezzi e le capacità logistiche della difesa hanno supportato il trasferimento dei pazienti tra diverse città italiane e le attività della campagna vaccinale, dimostrando come la logistica militare rappresenti una vera e propria “spina dorsale” operativa a supporto del sistema paese.

Guardando alle prospettive future: "Stiamo elaborando – sottolinea il Generale - algoritmi predittivi e strumenti basati su agenti di intelligenza artificiale che possano indicarci la soluzione migliore”.

