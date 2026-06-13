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Fiere, Cietta: "La produzione mondiale di calzature è sempre meno concentrata in un solo Paese"

"Dazi, logistica e nuove geografie produttive stanno ridisegnando le filiere globali"

Enrico Cietta - (Adnkronos)
Enrico Cietta - (Adnkronos)
13 giugno 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ci sono almeno tre elementi che stanno cambiando profondamente il mercato globale delle calzature e della pelletteria. Il primo è che la Cina non può più essere considerata l'unica fabbrica del mondo. Accanto a Pechino stanno emergendo nuovi protagonisti, soprattutto in Asia, che stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella produzione destinata ai mercati internazionali. Basti pensare che due scarpe su tre tra quelle acquistate nel mondo sono prodotte in un Paese diverso da quello in cui vengono vendute". A fare il punto sui cambiamenti in atto nelle filiere globali è stato Enrico Cietta, presidente del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh e Gardabags, in occasione della 105ª edizione della manifestazione in programma dal 13 al 16 giugno 2026 a Riva del Garda.

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“Il secondo fenomeno riguarda la stessa Cina, che sta seguendo un percorso già visto in altre economie manifatturiere, compresa l'Italia, delocalizzando parte della produzione verso Paesi a minore costo del lavoro come Vietnam, Cambogia e India. Il terzo elemento è rappresentato dalla crescente ridondanza delle filiere: mentre in passato retailer e brand tendevano ad affidarsi a un unico canale di approvvigionamento, oggi cercano più fornitori e più aree produttive per ridurre i rischi”.

Secondo Cietta, questo processo non ha particolari ripercussioni sulla qualità dei prodotti, che continua a dipendere principalmente dalle scelte di brand e retailer, ma modifica profondamente gli equilibri della globalizzazione. “I temi centrali oggi sono la logistica e i tempi di consegna. Le tensioni geopolitiche, i possibili blocchi delle rotte commerciali e l'introduzione di dazi possono incidere in modo significativo sui costi e sulla continuità delle forniture. Per questo le aziende stanno costruendo filiere più articolate e diversificate. Una strategia che aumenta la resilienza del sistema, ma che comporta inevitabilmente anche un incremento dei costi”, ha concluso Cietta.

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calzature pelletteria globalizzazione logistica dazi
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