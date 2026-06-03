Apre oggi le porte Esxence – The Art Perfumery Event, l’appuntamento di punta della profumeria artistica a livello mondiale. La sedicesima edizione è in programma dal 3 al 6 giugno 2026 negli spazi di Allianz MiCo, Milano Convention Centre, nel cuore del CityLife District.

Esxence 2026, attraverso il concept Sensing The World, esplora le nuove frontiere dell’olfatto, come ponte tra memoria ed emozione, trasformando l’esperienza di visita in un percorso sensoriale e introspettivo. Un invito a rallentare, sentire, ricordare. I sensi sono il modo più umano di abitare la realtà, e insieme compongono la pienezza dell'essere presenti. Tra tutti, l'olfatto è il più profondo: agisce prima del pensiero, raggiunge ciò che siamo nell'intimo e lo riporta in vita. Un odore non descrive un ricordo, lo risveglia, con le emozioni e il peso del momento vissuto. Sensing the World è un invito a tornare presenti e sensibili a percepire la realtà con consapevolezza. Le dichiarazioni delle istituzioni e dei founder di Esxence. “Creatività e sperimentazione sono alla base delle nuove proposte che approdano a Milano con Esxence, che conferma il suo ruolo di importante incubatore della profumeria artistica a livello globale - afferma l’Assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello - Con un’edizione ancora più grande, in risposta alla crescita del settore, Esxence accoglierà espositori e visitatori da tanti Paesi del mondo e svilupperà particolari connessioni tra il profumo e l’arte contemporanea attraverso progetti che danno spazio a nuove visioni e nuovi linguaggi”.

108 i brand al loro debutto, portando a Milano nuove estetiche, linguaggi e geografie olfattive, confermando il ruolo di Esxence come incubatore globale. Con un ampliamento di 3.000 mq rispetto al 2025, la manifestazione accoglie espositori da Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Cina, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Italia, Kazakistan, Kuwait, Lituania, Marocco, Norvegia, Olanda, Oman, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Qatar, Repubblica Ceca, Senegal, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ucraina, Uk, Ungheria, Usa, dando vita ad una mappa globale della profumeria di ricerca.

Grazie alla proficua collaborazione con Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 50 operatori del settore provenienti da Cina, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Tailandia, Vietnam, Filippine, Usa, Brasile, Messico, Kazakistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turchia visiteranno la manifestazione.

"Esxence nasce da un’idea precisa: valorizzare e dare voce a un settore tanto particolare quanto straordinario come quello della profumeria artistica. Oggi siamo la manifestazione più importante del mondo e la nostra missione per i prossimi cinque anni è chiara: diffondere la cultura olfattiva e aiutare le persone a scegliere la fragranza distintiva per ciascuno - afferma Maurizio Cavezzali, co-fondatore di Esxence e Amministratore Delegato di Equipe Exibit -. Siamo convinti che il profumo non sia solamente una moda, ma uno stato dell'essere dell’individuo: l'olfatto è uno strumento per il miglioramento del proprio io, alle diverse latitudini di tutto il mondo. Da qualche anno abbiamo allargato i nostri orizzonti attraverso importanti progetti internazionali, grazie alla sinergia efficace con BolognaFiere Cosmoprof. Alla sedicesima edizione siamo orgogliosi di confermare che Esxence è un vero e proprio laboratorio: ogni anno cresce il numero di lanci di nuove realtà di qualità, da ogni angolo del globo. Da 70 brand della prima edizione a oltre 20.000 mq espositivi e 40 Paesi rappresentati, la passione che ci contraddistingue è la stessa di sempre”.

"In uno scenario internazionale complicato ma stimolante, che vede il comparto delle fragranze continuare la sua costante crescita, la profumeria artistica gioca un ruolo da assoluta protagonista, ed è diventata un vero e proprio asset culturale, contribuendo al 65% del valore totale del mercato fragranze. Condizioni ottimali per Esxence, che per quattro giorni accoglierà a Milano l’eccellenza del segmento, con i marchi più prestigiosi, gli operatori più qualificati e gli appassionati dell’arte della profumeria - commenta Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof -. La manifestazione valorizzerà la resilienza del comparto, capace di resistere ai cambiamenti economici e alle tensioni internazionali, e faciliterà connessioni e nuove soluzioni per fronteggiare le prossime sfide. Il team di Esxence ha lavorato con entusiasmo ed estrema professionalità per offrire agli espositori e agli addetti ai lavori strumenti efficaci e contenuti esclusivi. Un percorso che non si ferma solo all’evento fieristico, ma che mira a valorizzare la profumeria artistica nell’arco di tutto l’anno, con iniziative di networking e attività promozionali nei mercati dal maggiore potenziale di crescita, per garantirne un posizionamento forte e ben definito”.

Grazie anche al contributo di Esxence, la profumeria artistica ha superato in diversi Paesi la soglia del 2% del mercato beauty. In Italia vale circa 400 milioni di euro, pari al 3,5% del beauty business e al 33% delle fine fragrances.

All’interno di Esxence, il visitatore scopre un percorso che unisce linguaggi visivi e olfattivi differenti. Saranno presenti Roberto Vallini, con le sue sculture lignee abbinate a fragranze create in collaborazione con l’Italian Perfumery Institute; Stefano Epis, con un’installazione Xxl dedicata alle donne e al loro rapporto con il profumo; Roberto Floreani (Artist of the Year 2024 secondo il sondaggio nazionale della rivista di settore Artuu), con un’importante installazione site-specific intitolata Fare vuoto; Xuelei Fragrance Museum, il più grande museo del profumo al mondo, con contenuti immersivi; Osmothèque, con una selezione esclusiva dal suo archivio storico; Accademia del Profumo, con la mostra Iris alla Radice della Bellezza, un omaggio all’iris italiano, realizzata in collaborazione con la Società Italiana dell'Iris e Amica; Milano Beauty Week, l’iniziativa dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, con uno spazio dedicato; Cosmoprof, con il progetto Sogni di Natura, recentemente creato per i Musei Civici d'Arte Antica di Bologna, dove l'Italian Perfumery Institute ha ideato un percorso olfattivo dedicato a una delle sale, La Boschereccia, caratterizzata da rigogliose decorazioni pittoriche.

"L’interesse che registriamo da anni verso la profumeria artistica è in crescita. Un settore caratterizzato in passato da un andamento lento e riflessivo, che vedeva pochi lanci di fragranze molto innovative e fuori dagli schemi, oggi deve confrontarsi con dinamiche ed interessi economici decisamente diversi - sottolinea Silvio Levi, co-fondatore di Esxence e Presidente del Comitato Tecnico di Esxence, founder e Direttore del Centro Studi Essencional - . Migliaia di fragranze lanciate all’anno, centinaia di nuovi marchi, ingresso di nuovi operatori e innovative dinamiche di marketing, multinazionali e gruppi di investimento sempre più attenti all’acquisizione di astri nascenti… In tutta questa frenesia, Esxence cercherà come sempre, insieme ad Essencional, di dare visibilità, con i suoi workshop e tavole rotonde, ai migliori contributi creativi, alle attività divulgative ed alle sperimentazioni più coraggiose, sia in ambito produttivo che distributivo e didattico”.

Il palinsesto, realizzato in collaborazione con Essencional.com, riunisce 26 appuntamenti guidati da oltre 60 relatori internazionali, offrendo una panoramica completa sui temi più rilevanti del momento, tra cui: neuroscienze e intelligenza artificiale; il ruolo strategico di TikTok; la crescita della profumeria artistica in Cina; i mercati emergenti di Corea del Sud, Vietnam e Indonesia; opportunità e barriere del mercato asiatico. Momento clou sarà l'intervista esclusiva a Michael Edwards, condotta da Karen Marin.