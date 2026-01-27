Fiere, Giovanni Bozzetti nominato presidente del comitato Aefi e It-Ex

Firmata al Mimit la lettera di intenti per collaborazione strutturata e integrata tra AEFI e IT-EX a sostegno competitività e internazionalizzazione industria fieristica

"La collaborazione tra AEFI e IT-EX rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento del sistema fieristico italiano, soprattutto in un contesto internazionale sempre più competitivo", ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano in occasione della lettera di intenti Firmata al ministero delle Imprese e del Made in Italy per collaborazione strutturata e integrata tra AEFI e IT-EX a sostegno competitività e internazionalizzazione industria fieristica.

”Fin dal mio insediamento alla guida di Fondazione Fiera Milano ho ritenuto che la frammentazione fosse un limite e non un valore. Oggi è indispensabile superare logiche di appartenenza e contrapposizioni territoriali per costruire un sistema fieristico capace di lavorare in modo coordinato, anche tra fiere di città diverse. Il comparto fieristico italiano vale circa 1,4 miliardi di euro, a fronte dei 4 miliardi del sistema tedesco: per colmare questo divario dobbiamo fare sistema e sviluppare una visione condivisa. In questo percorso, il dialogo con le Istituzioni e l’attenzione dedicata al settore in sedi come il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresentano un fattore abilitante fondamentale. Il Comitato di coordinamento, che sono orgoglioso di presiedere, nasce proprio con l’obiettivo di rendere strutturale questa collaborazione e trasformarla in un motore di crescita per la competitività e l’internazionalizzazione del sistema fieristico italiano”, ha concluso Bozzetti.