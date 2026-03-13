Fiere: Grimaldi (Alis), 'oltre 120 mila presenze a LetExpo 2026'

"Il bilancio di questa V edizione di LetExpo è estremamente positivo. C'è stata una partecipazione e un entusiasmo molto forti da parte dei giovani, degli imprenditori, dei lavoratori e di tutti coloro che sono intervenuti in queste giornate. L'edizione ha contato un totale di 550 espositori, oltre 120mila presenze, con una crescita del 10% come numero e del 25% in termini di espositori internazionali". Così Guido Grimaldi, presidente di Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, alla giornata di chiusura dell'edizione 2026 di LetExpo, la kermesse punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, svoltasi a Verona.