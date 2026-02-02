circle x black
Cerca nel sito
 

Fiere: Italia 3a in Europa per grandi eventi nel 2024, Milano protagonista nei segmenti economics, management e science

02 febbraio 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'Italia conferma il suo ruolo di rilievo nel panorama europeo dei grandi eventi. Sono stati infatti 397 quelli ospitati dal Bel Paese nel 2024, un dato in crescita dell'8% su base annua e pari al 13% del totale europeo. È quanto emerge dal rapporto 'L'Europa dei grandi eventi associativi e corporate 2025', realizzato dal Centro Studi di Fondazione Fiera Milano e Aseri – Università Cattolica, che certifica un netto miglioramento rispetto ai livelli pre-pandemia, presentato oggi a Milano. Il capoluogo lombardo si posiziona 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza