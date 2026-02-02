Fiere: Italia 3a in Europa per grandi eventi nel 2024, Milano protagonista nei segmenti economics, management e science

L'Italia conferma il suo ruolo di rilievo nel panorama europeo dei grandi eventi. Sono stati infatti 397 quelli ospitati dal Bel Paese nel 2024, un dato in crescita dell'8% su base annua e pari al 13% del totale europeo. È quanto emerge dal rapporto 'L'Europa dei grandi eventi associativi e corporate 2025', realizzato dal Centro Studi di Fondazione Fiera Milano e Aseri – Università Cattolica, che certifica un netto miglioramento rispetto ai livelli pre-pandemia, presentato oggi a Milano. Il capoluogo lombardo si posiziona