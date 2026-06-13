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Fiere, Mattiello: "L'intelligenza artificiale aiuta il settore moda a prevedere il futuro"

"Dai trend dei consumatori alla gestione degli stock, la tecnologia rende il mercato più efficiente e sostenibile"

Alberto Mattiello - (Ufficio stampa)
Alberto Mattiello - (Ufficio stampa)
13 giugno 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'innovazione tecnologica sta mettendo le imprese nelle condizioni di operare in modo molto diverso rispetto al passato, con livelli di efficienza sempre maggiori. Per il settore moda, in particolare, la vera rivoluzione consiste nella capacità di prevedere meglio il futuro. Questo significa comprendere in anticipo i comportamenti dei consumatori, individuare i prodotti con maggiori probabilità di successo e produrre in maniera più accurata, evitando eccessi che generano stock difficili da smaltire. È un passaggio fondamentale per rendere il mercato più sostenibile e competitivo". A delineare il ruolo delle nuove tecnologie nell'evoluzione del comparto è stato Alberto Mattiello, Member in Charge of Innovation di Expo Riva Schuh e Gardabags, parlando in occasione della 105ª edizione della manifestazione in programma dal 13 al 16 giugno 2026 a Riva del Garda.

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“L'intelligenza artificiale è uno strumento decisivo perché consente di analizzare grandi quantità di dati e integrare informazioni provenienti da contesti molto diversi. Tuttavia, la tecnologia da sola non basta. L'innovazione continua ad avere una componente profondamente umana, legata all'esperienza e alla capacità di interpretare ciò che accade nei mercati. Per questo occasioni come Expo Riva Schuh e Gardabags assumono un valore strategico: poter ascoltare due volte all'anno operatori e professionisti provenienti da tutto il mondo permette di comprendere in maniera più approfondita le trasformazioni in corso”.

Tra gli esempi più evidenti dell'evoluzione in corso, Mattiello ha citato anche gli influencer generati dall'intelligenza artificiale. “C'è certamente un aspetto curioso e innovativo, ma anche uno molto concreto. Disporre di strumenti di AI capaci di sintetizzare rapidamente le informazioni più rilevanti e i principali cambiamenti in atto rappresenta un acceleratore straordinario per la condivisione della conoscenza e per la comunicazione tra gli operatori del settore”, ha concluso.

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intelligenza artificiale settore moda innovazione tecnologica
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