Fiere: Silipigni (Lcs Group), 'ad Agv Expo presentiamo Krion, forklift transpallet automatico, e Talos, macchina controbilanciata'

"Alla prima edizione di Agv Expo presentiamo i nostri prodotti di nuova generazione. Lcs Group, attraverso Lcs HTecno, realizza i nostri Agv forklift: abbiamo Krion, che è un Agv forklift transpallet automatico, con possibilità di guida manuale. Si può infatti convertire la guida automatica laser scanner con un movimento manuale che può gestire l'operatore. Abbiamo poi Talos, la nostra macchina controbilanciata, la cui particolarità è rappresentata dalle due 'zampe' retrattili. Per arrivare a un'altezza di oltre tre metri e mezzo e per avvicinarsi allo scaffale può far uscire dal 'corpo' delle ruote che lo bilanciano ulteriormente per andare in elevazione in altezza". Lo ha detto Camilla Silipigni, Corporate Strategy Director Lcs Group, partecipando, oggi a Piacenza, alla prima edizione di Agv Expo, l'unica mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo, la kermesse è ideata e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.