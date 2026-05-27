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Financial Forum 2026: D'Odorico (Datapizza), 'dati e AI nuova finanza che anticipa decisioni e criticità'

27 maggio 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In finanza, i dati sono sempre stati importanti, fin dal giorno zero, perché si tratta di numeri che vanno letti, capiti e sulla base dei quali si prendono delle decisioni. Oggi, nel 2026, i dati non diventano solo fonte di controllo del business e della finanza, ma diventano anche terreno fertile per Agenti AI e tecnologie di frontiera per aiutare gli umani a prendere delle decisioni ancora più consapevoli. Quindi, lato nostro, il fatto di avere tutti i dati sotto controllo e monitorati non diventa solo qualcosa che è utile per capire l'andamento del business, ma diventa qualcosa di estremamente strategico per fare in modo che i sistemi stessi possano accorgersi di problemi e decisioni da prendere ancora prima che le persone che si occupano di business se ne accorgano". Sono le parole di Pierpaolo D'Odorico, Co-Founder e Ceo di Datapizza, in occasione della sesta edizione del Financial Forum, l'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano.

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