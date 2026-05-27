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Financial Forum 2026: Fracassi (Q8 Italia), 'funzione finance guida strategie e orienta futuro aziendale'

27 maggio 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Prima la funzione finance è sempre stata un insieme di numeri, un supporto all'azienda stessa. Oggi è una funzione attiva che collabora attivamente con le altre linee aziendali e che definisce insieme a loro le direttive strategiche dell'intera azienda. Non c'è chi supporta e chi guida, si guida tutti insieme, perché l'azienda è unica, così come l'obiettivo. Le persone e le risorse, che sono il valore dell'azienda, lavorano tutte insieme per una strategia comune. Tutto questo necessita una visione e la funzione finance è quella che, avendo i numeri in mano, può non solo guardare al passato, ma può dirigere verso il futuro, dando una guida sulla visione strategica numerica, quantificando l'impatto che questo può avere e riuscendo ad applicare uno studio riguardo alle variabili che possono esserci durante un anno". Lo ha detto Francesca Fracassi, Finance and Procurement Director Q8 Italia, a margine della sesta edizione del Financial Forum, l'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano.

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