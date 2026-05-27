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Financial Forum 2026: Fubini (Corriere della Sera), 'AI trasforma funzione finance'

27 maggio 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa trasformazione da funzione finance di puri numeri a una funzione finance di orientamento e riflessione su come sta cambiando l'intero mondo delle operazioni di un'azienda è già realtà, perché si dice sempre che l'Italia è lenta nell'assorbire le nuove tecnologie, ma a me sembra che nell'assorbire l'intelligenza artificiale sia meno lenta di come appare dalle statistiche. In realtà, infatti, gli addetti stanno già usando gli strumenti di intelligenza artificiale e tutte le aziende, in particolare le funzioni finance, si stanno chiedendo come sistematizzare, dare regole, norme e vincoli ai dipendenti su come utilizzarli. Tutto questo sta assolutamente trasformando, forse anche in meglio, la funzione finance". A dirlo Federico Fubini, Vicedirettore ad personam Corriere della Sera, al Financial Forum 2026, l'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa. Organizzata da Comunicazione Italiana, la sesta edizione si è svolta presso la sede di Assolombarda a Milano.

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