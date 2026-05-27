Financial Forum 2026: Iervolino (Kellanova), 'ora Cfo influenza strategia aziendale'

"Il Cfo di oggi arriva prima, quando le decisioni vengono prese: si siede direttamente al tavolo con il multifunctional team, ad esempio, e influenza le decisioni, senza diventare solo colui che racconta, come siamo abituati a consuntivo. Per fare questo c'è bisogno di due cambi di passo. Il primo è la costruzione di credibilità e fiducia, con il multifunctional team, nell'accuratezza dei dati. Il secondo cambio di passo è la creazione di infrastrutture, che permettano di democratizzare il Pnl". E' quanto affermato da Martina Iervolino, Cfo Kellanova, in occasione del Financial Forum 2026, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano.