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Financial Forum 2026: Massari (Landscape), 'dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale'

27 maggio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
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"I dati nella finanza d'impresa sono fondamentali per poter prendere decisioni in un mondo che è sempre più variabile e imprevedibile. La nostra azienda ha come obiettivo proprio quello di dare sempre più informazioni in modo preciso e puntuale, richiedendo però meno sforzo possibile e integrandosi sempre di più all'interno dei processi e delle funzioni aziendali". Così Valerio Massari, Coo & Product Designer di Landscape, intervenendo alla sesta edizione del Financial Forum, l'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano.

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