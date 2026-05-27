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Financial Forum 2026: Traverso (iliad Italia), 'Cfo non presidia più solo i conti, ora è guida strategica'

27 maggio 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La funzione finance non è più solo numeri, ma orientamento. "Questo cambio di ruolo è una realtà, non è più una direzione su cui tendere. Si è verificata anche un'accelerazione, innescata dalla forte turbolenza presente sul piano geopolitico, che di conseguenza ha portato ad una forte volatilità dei mercati. In questo contesto, il Cfo non è più solo una figura di presidio in relazione ai bilanci, alla compliance in relazione alla normativa e ai principi contabili, ma è soprattutto una figura di indirizzo e di business partnership con i top management e in particolare con il Ceo per indirizzare e aiutare nella definizione dei driver strategici di crescita futura". Sono le dichiarazioni di Andrea Traverso, Cfo iliad Italia, in occasione della sesta edizione del Financial Forum, l'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano.

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