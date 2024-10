Finanza, Billari (Bocconi): “I giovani italiani sono digital, ma non conoscono l’economia finanziaria”

“Il rapporto mette in evidenza un problema: i giovani italiani sono più educati dal punto di vista digitale, ma conoscono molto meno il funzionamento dell'economia della finanza. Questo è un problema importante non solo perché i giovani saranno i futuri investitori e risparmiatori, ma anche perché già oggi i giovani sono consumatori, si trovano in un mondo digitale a dover gestire acquisti e vari tipi di transazione, dove è fondamentale conoscere le basi dell'economia e della finanza”. Con queste dichiarazioni, Francesco Billari, rettore dell’università Bocconi, è intervenuto in occasione della presentazione della terza edizione di Edufin Index, l’osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato da Alleanza Assicurazioni, compagnia di Generali Italia, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi. L’evento di presentazione ha avuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.