Dubai, Standard Chartered fa un salto nel Web3

Un colosso del settore bancario è pronto a fare un salto nel Web3, bruciando sul tempo la concorrenza. Si tratta di Standard Chartered, che ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo dispositivo di custodia di asset digitali. I clienti avranno così a disposizione uno strumento moderno ed efficiente per gli investimenti in borsa. In una prima fase il servizio sarà disponibile solamente negli Emirati Arabi Uniti, ma per il futuro non è da escludere un suo allargamento ai paesi europei e agli Stati Uniti.