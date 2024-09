Trump lancia la sua nuova piattaforma cripto

Arriva come un fulmine a ciel sereno l’ultima iniziativa della famiglia Trump e di un gruppo di investitori statunitensi. La cordata ha infatti annunciato il lancio di una nuova piattaforma cripto. Al centro del progetto, disintermediazione ed efficienza, che dovrebbero distinguere il servizio da quelli offerti dalla concorrenza. La notizia ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori, che non si aspettavano una simile scelta in piena campagna elettorale. Ora però non possono ignorare l’ennesima avventura del tycoon, che promette di modificare gli equilibri interni al comparto.